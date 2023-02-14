針對台中外役監黃姓受刑人、自強外役監受刑人魯宗龍返家探視未歸而脫逃事件，法務部14日表示非常重視，事發後立即責令矯正署督導相關矯正機關，確實向所轄地檢署傳真通報及告發脫逃罪嫌，由檢察官指揮偵辦全力追緝，並依法發布通緝在案；另亦將通報資料交換至警政資訊系統，供全國員警即時追查逃犯，除了黃姓受刑人疑似輕生身亡外，另魯姓受刑人已於今日下午緝獲。

此外，針對相關事件，法務部已要求矯正機關深切檢討相關對象之遴選機制，釐清有無核實考核參與遴選者之犯行、在監行狀、戒護考量、再犯或脫逃風險等，以確實精進遴選機制與返家探視制度，審慎篩選外役監階段性處遇之適用對象。

而為強化落實外役監受刑人遴選及中間處遇成效，法務部去年擬具之《外役監條例》部分條文修正草案，正由立法院審議中，後續仍將積極配合法案審議進度，期能早日完成修法，以確保社會安全及維護民眾權益。