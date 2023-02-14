隨著2024年總統大選將近，有關藍營總統人選議題持續熱議中。基隆市長謝國樑於14日記者會受訪時，針對國民黨總統人選部分提出意見。謝國樑表示，對於人選部分，由於有2020年的前車之鑑，大家感受都非常深，無論是黨內的前輩或意見領袖的看法，他都正面看待，就是要遵循國民黨內的機制，選出合適的候選人，帶領國民黨與非民進黨陣營合作打贏選戰。

目前國民黨的熱門人選有新北市長侯友宜、前鴻海董事長郭台銘，還有地方也勸進的黨主席朱立倫，但侯遲未表態，而郭則與前立法院長王金平於14日會面，會後王金平表示郭有希望回到國民黨，並參與初選的想法，而郭也澄清沒有所謂的「郭柯配」，王金平更強調，他只支持黨提名的候選人。

謝國樑針對勸進連署徵召侯友宜以及郭台銘與王金平會面的議題回應，目前需要遵循國民黨內機制選出一個候選人，再由這個候選人帶領國民黨，同時與非民進黨陣營合作，團結打贏選戰。

謝國樑指出，2020年的總統選舉過程，使各界感受都很深刻，面對2024的選戰，目前有許多前輩與意見領袖的看法，他也都抱持正面角度看待。

謝國樑最後強調，「團結都不一定能勝選」，只有國民黨和在野陣營團結整合，才能贏得總統大選，他也會持續關注發展。