台化1月四種塑膠產品，接單都超過150％。春節期間營業部門維持接單，配合市場需求，除大陸寧波廠繼續全產全銷外，其餘台灣、越南各生產廠，2月起會逐漸提高產量，希望在第二季可全部恢復正常。

南亞表示，全球通膨及疫情雖趨緩和，惟終端消費信心仍需時間恢復，電子產業持續調節庫存，客戶多以急單因應。近期銅價上揚，增加銅箔、銅箔基板補貨動能，長期數位化、智能化趨勢不變，網通、伺服器持續升級，電動車、汽車電子化、儲能電池等領域亦將成長，帶動高頻高速電子材料/產品銷售。

台化指出，節前調查，聚酯纖維下游雖訂單只有10-15天，但備庫存平均有20-25 天，可見對年後巿場看好，福懋也有谷底回升感覺。油價格將穩定在每桶80美元附近，輕油會回到650美元水準，且部分石化產品價格跌無可跌，有助利潤改善；加上大陸有機會在三月兩會後推出對策來支撐經濟成長，也有利需求增溫。

分析師認為，PX今年預估新增產能約400萬噸，下游PTA規畫新增產能約1,000萬噸，預期PX供需結構將略有轉佳，PTA產能則仍過剩。ABS今年新增產能略降，但仍達百萬噸，PS新增產能放緩，預期需要時間消化過去擴增產能，具一貫佈局者或較能爭取利差條件勝出機會。