劉宗聖表示，今年全球投資焦點在「三現象、三重點」；第一、此輪升息循環終點；第二、景氣持續趨緩但可能具有韌性；第三、通膨回落但可能仍高於Fed 2％目標。三大重點則是，一、資產配置為關鍵，調和金融市場波動；二、跌深資產尋找投資機會；三、債券扭轉頹勢，重獲青睞。

在此架構之下，展望2023年，預期上半年通膨放緩、景氣谷底、低點穩健布局；下半年庫存循環落底、主要國家景氣回穩、企業獲利有望上修。

在市場表現上，股市因通膨壓力趨緩，首重升息循環將步入終點的美股，可關注低基期、成長股、小型股；債市部分關注美10年期公債殖利率高檔回落，看投資等級債、新興市場有望跟隨反彈；匯市隨著升息來到高點，美元指數回檔，但仍屬偏強格局，成熟市場匯率回升，新興市場貨幣維持區間盤整。

劉宗聖研判目前景氣階段已經從經濟成長下滑、通貨膨脹上升的持有現金階段，進入景氣修正與通膨放緩之中，配置上建議以債券為主、股票為輔，總體經濟由「很好」降溫到「還好」，因此，從純股投資轉向股債配置、高股息轉向穩股息，以及非投資等級債轉向投資等級債的三轉態勢將是2023年投資焦點。

根據統計，目前ETF整體市場規模約2.5兆元，其中債券ETF規模就達到1.3兆元之多，掛牌檔數也有約100檔。劉宗聖建議，今年將從交易導向走向配置導向，除了機構法人之外，一般投資人可以使用債券ETF進行布局。