2023新北市萬金石馬拉松將在3月19日登場，大會呼應綠色永續概念，將成為亞洲首場「綠色永續金標」賽事，即日起到比賽日當天，特別在新北市政府1樓大廳規劃「綠色與時尚」特展，14日新北市長侯友宜出席開展萬金石馬拉松特展開展記者會，與中華民國田徑協會理事長葉政彥、贊助商代表共同將不穿的運動衣投入回收箱，啟動萬金石賽事永續的第一步，共同號召民眾邁向環境永續的下個1萬步，現場並由「長跑女神」雷理莎及跑界未來之星葉日鴻一起秀出萬金石專屬「綠時尚」。

侯友宜表示，2023新北市萬金石馬拉松不僅是全台唯一，也是第1場金標賽事，這場賽事是全民的驕傲、也是新北市的榮耀，更是市政的延續。

2023年萬金石馬拉松跟隨新北市零碳目標，用實際行動申請國際責任運動標章，將成為亞洲首場綠色認證賽事，本次特展展示牆上的跑衣、物資袋、兼做專用垃圾袋的衣保袋，到工作人員外套及賽後延伸商品，都是今年賽事的獨特之處，以重複使用、節能減碳為原則，同時兼顧美感與實用性，將永續融入日常生活。

大會呼籲，沒抽中今年萬金石馬拉松的跑友們不要感到失落，即日起到3月19日歡迎到新北市政府1樓大廳參觀綠色與時尚特展，現場也準備了運動衣回收箱，歡迎民眾來觀賞展覽時，也可將家裡不穿的運動衣（100%聚酯纖維材質）帶來回收，與大會共同成為賽事綠色永續的一份子。

這次大會也推出「測出你的動物靈」心理測驗活動及幸運籤詩，還有機會獲得賽事「掛牌大使」郭泓志的親筆簽名款限定幸運號碼布，更多相關訊息請上新北市萬金石馬拉松官方網站及臉書粉絲團查詢。