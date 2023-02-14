重慶為新歡空拋稚齡兒女墜亡案狠父二審前連發三悔信，前妻稱要贖罪就伏法。圖為今年1月，張波接連寫三封信給陳姓前妻請求原諒。（澎湃新聞）

重慶為新歡空拋稚齡兒女墜亡案狠父二審前連發三悔信，前妻稱要贖罪就伏法。圖為涉嫌故意殺人的張波和女友。（澎湃新聞）

澎湃新聞報導，2019年11月2日重慶市南岸區發生稚齡姊弟雪雪（歿年2歲）、洋洋（歿年1歲）自15樓住處墜樓身亡案。經查，是死者父親張波為了與新歡女友葉誠塵無牽掛在一起，嫌疑下手將子女拋下樓致死。全案2021年12月28日一審經重慶市五中院審理後判處張、葉兩人死刑，上訴期間，張波連寫三封信給前妻、也是兩死者陳姓母親表達懺悔、請求原諒。陳女及家人表示，並不認可被告在二審前夕的突然動作，8日回信稱，如果張波和葉誠塵需要贖罪，就是坦然接受一審判決靜靜伏法。

這起重慶姊弟墜亡案2021年12月28日上午一審宣判，重慶市五中院審理後認為，被告張波及其女友葉誠塵犯故意殺人罪，兩被告的行為突破了人倫底線、道德底線、法律底線，嚴重背離社會主義核心價值觀，社會影響極其惡劣。且兩人作案動機特別卑劣，主觀惡性極深，作案手段特別殘忍，犯罪情節特別惡劣，後果和罪行極其嚴重。葉誠塵與張波在共同犯罪中的地位、作用相當。法院依法判處兩名被告死刑、剝奪政治權利終身。一審宣判後，兩被告提出上訴，重慶市高院受理此案後一直未開庭。

全案發生在2019年11月2日下午3時30分許，居住在重慶市南岸區錦江華府4單元15樓的雪雪、洋洋墜樓身亡。經重慶南岸區警方偵查，該起墜樓事件是一起故意殺人案。兩個幼童的爸爸現年29歲的張波及其女友葉誠塵嫌疑重大。

案發當天監視器顯示，兩個幼童墜樓後，穿著黑色睡衣、灰色拖鞋的張波癱坐在地上，邊哭邊拍打雙腿，表現「悲痛」，甚至還以頭撞牆。騙過了社區居民，但警方在現場勘查時發現疑點，隨即將張波列為重點嫌疑對象。經過幾番問話，張波交代了作案過程。之後，葉誠塵也被警方控制。

重慶五中院審理發現，葉誠塵與張波自2020年5月28日至11月2日的微信聊天記錄證實，二被告為達到結婚目的，多次共謀策畫將張波女兒（當時由陳姓生母、即張波前妻撫養）接到張波家中，以便讓張波同時將兩個小孩殺死，葉誠塵多次催促、逼迫張波作案，並給張波限定作案期限。二被告亦供認共謀殺害二被害人事實。根據現有證據，足以認定張波、葉誠塵共同殺害二被害人事實。

法院認為，在共同犯罪中，張波積極參與共謀，涉及將女兒接到家中，直接殺害兩名親生子女。葉誠塵為積極殺害被害人，多次以自己和家人不能接受張波有孩子為由，催促張波殺死兩名小孩，並在張波猶豫不決時，又以家人不同意二人在一起、分手、不見面等相威脅，逼迫張波殺人，為張波限定最後作案期限，並積極出謀畫策，最終促使張波殺人。

羈押在南岸區看守所的張波在今年1月1日、1月14日、1月27日給陳姓前妻寫三封信表達懺悔，並請求她原諒。

幾經考慮後，陳女還是在2月8日給張波寫了一封回信。她在信中表示，三封信翻來覆去只說了一件事「希望我原諒你」。「兩個孩子離去到一審判決前一年多時間，你和葉誠塵沒有任何一封道歉信……現在到了關鍵的二審，你在短短一個月之內寫了三封求原諒的信，你真的是發自內心在求得原諒嗎？你和她只是想活。」

陳女回復張波稱，「對於你和葉誠塵來說，最真誠的贖罪就是坦然地接受一審判決，靜靜的死去。對於二審，我只希望你和她都能實事求是地坦白自己的罪行，不遮掩，不推卸，不頂罪……只有自己坦然接受判決死去的才叫贖罪，想盡一切辦法拖延時間為苟活、為逃避法律制裁，最後仍然難逃一死的叫懦夫。」