台中市愛之光教育基金會去年培訓10位視障咖啡師，咖啡師小智目前在愛之光護眼視障關懷園區內的咖啡廳Flair服務。（張亦惠攝）

台中市愛之光教育基金會長期關懷視障者，設立愛之光護眼視障關懷園區，去年台中市工商發展投資策進會媒合在地企業採購由愛之光包裝製作的「臺中市十大伴手禮公益聯名禮盒」，募得20萬元開設視障咖啡師及香氛設計師培訓班，共培訓出10名咖啡師及7位香氛設計師，今年度的課程經費至今仍不足，好禮協會14日率先捐贈2萬元給愛之光，希望能拋磚引玉協助募齊經費。

台中市好禮協會由「鯊魚挑嘴」代表捐贈2萬元給愛之光教育基金會，好禮協會理事長鄭人豪說，協會秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，提撥天津年貨大街部分盈餘捐贈給基金會，希望助視障朋友們一臂之力。

愛之光教育基金會執行長顏平芳表示，去年協會開設咖啡師及香氛設計師培訓班，共培訓出10位咖啡師及7位香氛設計師，咖啡師們預計今年3月考取國際證照，香氛設計師中也有3位進修取得國際調香證照。

顏平芳說，今年再開設咖啡師及香氛設計師培訓班，讓更多視障朋友習得一技之長，但目前經費仍不足需再籌措約30萬元經費，將再培訓9位咖啡師及24位香氛設計師，愛之光護眼視障關懷園區內的咖啡廳Flair也在去年底開幕，Flair有嗅覺跟天賦的意思，有兩位基金會培訓的咖啡師在此為大家服務，也希望今年可以將咖啡廳經營起來。

工策會總幹事黃于珊表示，今年春節工策會於天津年貨大街設立「臺中市十大伴手禮」專區，邀請得獎廠商與好禮標章業者共襄盛舉、參與擺攤，感謝好禮協會鄭理事長拋磚引玉、響應公益善舉，讓市府帶領業者拚經濟同時更創造共善循環、共好共榮。