睽違11年，2023年亞太肝臟研究學會年會（APASL）回到台北舉辦，台灣肝臟研究學會、中華民國糖尿病衛教學會與中華民國糖尿病學會在會議前發表全球第一份「糖尿病患之C型肝炎篩檢與治療共識」，從篩檢、治療到追蹤與風險管理，提出明確的指引結論，給予臨床醫師清楚的建議，使病人能安心治療，邁向C肝清零、穩定控糖的生活。

糖尿病和C型肝炎是國內長久以來努力推動防治的慢性疾病，也是全球高盛行率的疾病。三大學會特別召集14 位肝臟學、糖尿病學和流行病學領域專家學者，匯集近期研究、國際指引及真實世界臨床經驗共同制訂「糖尿病患之C型肝炎篩檢與治療共識」，在今年於台灣舉辦的APASL年會前發表於《台灣醫誌》，別具意義。

台灣糖尿病患者的C型肝炎盛行率為6.1％，C型肝炎病人的糖尿病盛行率則是18％，兩個數值皆高於全球平均。糖尿病的治療是一場長期革命，病人多半伴隨三高問題，血糖控制不佳也會損傷肝腎功能，如何有效控制各種風險因子，也就成為醫師的一大課題。中華民國糖尿病衛教學會理事長王治元表示，由於需要跨科別醫師的共識與照護，在過往診療指引中，並未強調糖尿病患在C肝病毒篩檢與管理的重要性。

中山大學副校長、肝膽胰內科醫師余明隆指出，糖尿病是一個複雜的慢性疾病，也是常見的肝外共病之一，如何將眾多變因與臨床問題化繁為簡，優化糖尿病患健康管理品質，是此份指引的主要目標。

余明隆將指引重點歸納出「優化診治123」，首先是「C肝一生及早篩1次」，國內糖尿病患接受C肝篩檢的比率僅6成3，推估全國可能有近百萬的糖友不知道自己是否患有C肝，此份指引將C肝檢測納入糖尿病患的常規檢測，新確診的糖尿病病患同時就應抽血檢查C肝，而建議所有成年糖尿病患一生都應及早做一次C肝篩檢。

其次是「留診或轉介 2類病人這樣分」，在糖尿病門診篩檢診斷出C肝後，臨床醫師需要判斷是否將病患留診治療，或轉介至肝膽腸胃科治療，指引中依照年紀、肝臟病史、HIV病史等危險與複雜因子制定出明確條件，協助醫師判斷病人是否適合留診治療，進而降低病人需另行掛號治療的負擔甚至放棄治療的風險。

最後則是「3考量避免藥物交互作用」，由於糖尿病患共病多、共藥也多，考量抗病毒藥物交互作用的風險與糖尿病治療的複雜性，建議非肝膽腸胃科醫師治療C肝前，應先進行肝、腎功能檢查，以評估抗病毒藥物交互作用，若病人有服用中藥也應一併評估。

本份指引也與時俱進的列入新冠肺炎治療的變因，考量新冠抗病毒藥物和C肝治療藥物可能發生交互作用，指引中擬定了可合併治療的抗病毒藥物，若病人在C肝治療期間不慎確診，也無須在C肝、新冠治療中二選一。