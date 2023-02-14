自中國偵察氣球事件後，美軍自10日起一連3天又在北美領空上方擊落不明飛行物，不過均未公佈擊落飛行物到底為何。中國外交部發言人汪文斌14日在例行記者會上對此表示，美方相關行為是明顯的過度反應，也提醒美方小心「用力過猛閃了腰」。

《北京日報》報導，汪文斌稱，我們已經多次表明，美方動用武力襲擊中國因不可抗力誤入美領空的民用無人飛艇，是明顯的過度反應。我們也看到有很多的媒體戲稱，美方是在用高射炮打蚊子，是荒誕又昂貴的「大型政治行為藝術秀」。我們也提醒美方小心用力過猛閃了腰。

美國10日至12日一連在阿拉斯加、加拿大育空（Yukon）地區和休倫湖（Lake Huron）上空擊落不明飛行物。負責北美領空的美國空軍司令范赫克被問及這些飛行物是否可能和外星人有關時，表示「還未排除任何可能」，並稱自己會讓情報專家弄清楚。

但白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）當地時間13日鄭重駁斥外界對於外星人的謠言，表示「目前沒有任何證據顯示，近期的這些活動有來自外太空的痕跡」。