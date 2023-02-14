總計第4季合併營收為479億元，營業淨損為128億元，稅後淨損124億元，每股虧損1.3元。折舊及攤銷為77億元，資本支出為53億元。2022年全年合併營收總計2237億元，營業淨損317億元，稅後淨損279億元，每股虧損2.76元。

2022年第4季整體出貨面積640萬平方公尺，季增4.8％，液晶面板售價為每平方公尺235元美金。中小尺寸營收為90億元，較季減17.4％；中小尺寸合併出貨面積67.3萬平方公尺，季減9.6％。

2022年全年整體出貨面積為2565萬平方公尺，與2021全年整體出貨面積為2909萬平方公尺相比減少11.8％；中小尺寸方面，2022年合併出貨量共計2億8400萬片，與2021年出貨量3億3100萬片相比減少14.2％。

第4季營收以產品應用別區分，可攜式電腦為19％、手機及商用產品為15％、車用產品為22％、桌上型螢幕為8％、電視為36％；以產品尺寸別區分，10吋以下為21％、10到20吋為30％、20到30吋為14％、30到40吋為6％、40吋以上為29％。

第1季雖為傳統淡季，需求端面臨挑戰，但在面板廠控管稼動率的生產策略下，庫存已達健康水位。展望第1季，大面板出貨量將季減2～5％，ASP與上季持平；中小尺寸面板將季減10～14％。