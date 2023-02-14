新光臺灣半導體30 ETF(00904)基金經理人王韻茹表示，ChatGPT掀起AI新錢潮，背後技術仰賴具備「高效能運算」(HPC)晶片，才能驅動ChatGPT運作，目前美系重量級科技大廠，包括Google、亞馬遜都相繼強化旗下產品AI功能情況下，使高效運算(HPC)需求不斷竄升，加上ChatGPT週邊衍生的龐大商機更不容小覷，初期來看，提供AI晶片及運算架構等「基礎設施」的半導體相關領域，將是首波直接受惠的最大贏家。

王韻茹認為，ChatGPT未來將改變人類生活，有望成為新科技產品的「標準配備」之一，各家科技大廠也紛紛加強AI軍備競賽或併購AI新創企業，以期未來在AI產品競爭下脫穎而出，包括微軟已搶先一步納入自家搜尋引擎中，而ChatGPT商機，將意謂AI工具和晶片需求須不斷增加(增強效能和運算能力)，讓半導體產業開啟另一扇機會之窗，其中，提供AI運算能力的基礎設施的受惠股，目前以人工智慧晶片大廠NVIDIA(輝達)和擁有先進製程技術的台積電將獲益最大。

目前台積電在法說會上，傳已接到Apple(蘋果)、AMD(超微)及nVidia(輝達)3家大客戶的AI急單，等於今年1月台積電的營收創下歷年同期新高後，繼營收「月增」、「年增」雙雙走強後，預料這波AI急單，將直接挹注台積電第二季營收貢獻，提振台積電股價繼續上攻。

除台積電本身擁AI熱門題材，據統計，截至2/13為止，國內4檔半導體ETF中，台積電都是各家半導體ETF主要或最大持股，例如：新光臺灣半導體30 ETF(00904)持有台積電占30.38%最多，為00904 ETF的最大成份股，另外，兆豐特選台灣晶圓製造ETF(00913)持有台積電25.24%、富邦台灣核心半導體ETF(00892)持有占25.04%，也皆超過25%比重之上，至於中信關鍵半導體ETF(00891)，則持有台積電較少，比例不到2成(19.99%)。

台積電成為AI股的軍火庫，也帶旺國內4檔半導體ETF淨值走揚，以近3個月期間來看，基金淨值表現最好的是新光臺灣半導體30 ETF，上漲幅度達14.03%、其次依序為中信關鍵半導體ETF、富邦台灣核心半導體ETF，與兆豐特選台灣晶圓製造ETF，同期間漲幅也都逾13%，若與加權指數相比，國內4檔半導體ETF，不論近1個月、3個月、6個月或今年以來，各家績效都超越大盤同期表現，展現半導體重回台股盤面主流的強勁漲升力。

王韻茹強調，近期台積電在法說會上指出，高效能運算(HPC)，必然是未來幾年最重要的成長動能，且人工智慧的必然趨勢，台積電為全球晶圓代工龍頭，扮演全球科技之母角色，最近法說會上，公司已表明半導體景氣會在2023年第2季觸底，下半年將有顯著回溫，由台積電領軍下的臺灣半導體供應鏈，預估庫存調整週期於今年上半年告一段落後，股價有望領先基本面提早一季反映。

現階段半導體類股隨大盤起起伏伏，王韻茹建議小資族或手頭資金有限的投資人，若想參與今年半導體主流股回升行情，掌握AI科技股新牛市商機，不妨選擇半導體ETF利用股價回檔分批佈局或定期定額長期投資，可以用更平價的方式完整持有ETF張數，加上半導體ETF具季配息設計，便投資人活用配息現金流，加上今年半導體ETF股價擁資本利得成長潛力，是投資人今年享「息利雙收」兼顧「高CP值」的平價理財工具。