星宇航空執行長翟健華表示，北美轉機客市場一直都是星宇航空航網規畫的重大目標，台北及洛杉磯往返旅客位居美洲之最，而洛杉磯也是全美人口第二大城市，因此列為開闢北美航點首選，星宇航空未來會繼續開闢其他美洲航點。

星宇航空A350為了讓頭等艙旅客感受賓至如歸的服務，特別設立「頭等艙專屬客服」服務，完成購票的旅客，將由專屬客服親自致電了解搭機需求，並提供桃園機場專車來回接送服務。自洛杉磯機場啟程的旅客，則可享受PS VIP私人航廈服務，旅客於獨立的航廈辦理報到、行李託運及安檢流程，並擁有私人套房盡享最奢華的休息空間，並提供專車接送旅客由獨立航廈前往航機登機。

星宇航空目前飛航峴港、胡志明市、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、新加坡、馬尼拉、河內、宿霧等航點，共15個城市，4月26日洛杉磯航線開航後，將可開啟轉機市場。目前A350已投入於亞洲區域航線服務，為4月的洛杉磯航線暖身，機隊數預計於2025年前達到39架。