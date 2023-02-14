說到12星座，大家腦海就會自然浮現出某些特質，不過命理網站《靈匣網》指出，有3個星座的人被誤解最深，其中處女座常被人問是否有潔癖，天蠍座則被認為個性腹黑又高冷，天秤座則是老好人的代表，不過這些其實都只是大家對個別星座的刻板印象而已。

▎處女座都有潔癖？

處女座潔癖的本質其實是對自己要求高，喜歡追求完美，所以看到鞋子髒了就習慣擦一擦、桌子亂了就整理一下，但並不是所有處女座都把對自的高要求體現在衛生、打掃上，有的人反而更注重身材曲線，有的人則專注於工作表現，因此千萬別在替處女座貼上「有潔癖」的標籤了。

▎天蠍座都腹黑高冷？

不是所有天蠍座都腹黑、愛記仇，他們當中其實也有「傻白甜」。高冷只是天蠍座的保護色，來應對所有讓他們尷尬、不知所措的情況，天蠍座不輕易流露內心，一旦建立起信任、打碎他們的偽裝，就能發現天蠍座十分單純、愛恨分明，別人怎麼對自己，他們就怎麼對待別人，沒有太多心眼。

▎天秤座都是老好人？

天秤座喜歡平衡，因此不會做出太過偏激的行為，然而這種平衡其實是建立在他們強烈的好勝心上，誰付出的比較多？誰比較厲害？這些事情天秤座都會默默在心裡衡量，比處女座計較得還要清楚，但他們會盡量掩飾內心的不悅，只呈現優雅大方的一面，所以他們其實不是真的大度，只是沒有表達出來。