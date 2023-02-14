鹿谷鄉開山廟創建140周年，廟方專程遠赴苗栗縣迎請白沙屯拱天宮天上聖母「二媽」，及後龍山邊媽祖宮「六媽」駐駕，14日由南投縣長許淑華點起馬炮，遶境鹿谷鄉13村各宮廟，祈求全鄉闔境平安。

許淑華與民政處長吳燕玲、開山廟主委陳孟良、縣政顧問劉木燕及開山廟眾委員等執事及信眾，虔誠向開山聖王等諸神明上香祝禱，隨後點燃起馬炮，眾神尊遶境鑾駕起程，許淑華也加入扛轎行列，和信眾護持諸神展開遶境。

許淑華指出，配合中央流行疫情指揮中心規定，開山廟兩年沒有舉辦廟慶，今年疫情緩和，也是開山廟重建140周年，奉開山聖王旨意擴大舉行慶祝活動，特別迎請白沙屯拱天宮天上聖母「二媽」，及後龍山邊媽祖宮「六媽」駐駕開山廟，由開山聖王、永隆村開基福德正神、拱天宮白沙屯天上聖母、後龍山邊天上聖母、鳳凰山寺慚愧祖師公、鳳凰山寺中壇太子元帥遶境，為鹿谷鄉13村祈福，場面盛大隆重，必定會為地方帶來福氣和平安。

陳孟良指出，白沙屯媽是第三度駐駕開山廟，山邊媽則是首度蒞臨，開山廟是地方信仰中心，每年農曆二月初二是開山聖王聖誕，今年由信徒劉建宏還願的白米大神龜重達2萬6888台斤，在完成全鄉遶境後，20日上午9點半起，將舉辦「開山聖王祝壽大典」及大神龜揭彩儀式，慶典將持續到21日，希望神明保佑疫情早日消弭，為近來已出現乾旱的天候，帶來甘霖喜訊，讓各地農作豐收盛產。廟方準備平安湯、米粉以及油麵供信眾吃平安，還有高空煙火康樂晚會等活動。