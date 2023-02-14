台中市神岡區中山路樂得益彩券行，春節期間有2位顧客分別刮出1200萬大獎及200萬元與賓士樂，兩人除贈送業者紀淑員紅包外，14日還一起請吃烤豬，許多民眾到場享用沾好運，店家也放鞭炮慶祝。

兩位中獎民眾14日請吃烤豬。（陳淑娥攝）

紀淑員表示，大年初一，店內一名常客到店裡買1張刮刮樂，刮中200萬元及賓士車，因過年期間店裡人很多，大家都同感喜悅，買氣更旺。

大年初四下午，店內滿滿客人，檯面上剩下10幾張1200萬大吉利，有兩位客人進來買刮刮樂，其中1人第一張刮中1000元，再買第二張中500元，再買第三張，中1000元，再換第四張，中500元，再買第五張，刮出好多個0，不確定中多少。

紀淑員幫忙兌獎，投注機顯示未授權，須至銀行兌換，再將刮刮樂全部刮除乾淨，仔細一看竟是刮中1200萬元頭獎，現場人員大聲驚呼並恭喜。

在神岡開設彩券行近10年紀淑員說，在開出大獎前，曾有一隻大蝴蝶飛進店內停留，還飛到她從台中廣天宮恭迎進駐「開基金財神」頭冠上及電腦備用紙捲，應該就是福兆。