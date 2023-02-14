霸天於施語庭〈餘人節快樂〉MV飾演情場失意的司機。 (硬搞娛樂提供)

創作歌手施語庭發跡自選秀節目，初試啼聲即獲林宥嘉、徐佳瑩的好評，闖出YT百萬流量，更在去年八月獲邀擔任八三夭《顛倒世界》巡迴演唱會台北場暖場嘉賓！在歷經情感的波折後，施語庭於情人節前夕寫下〈餘人節快樂〉這首閨蜜系失戀情歌，MV更邀來八三夭團員霸天以及被媒體喻為「最美里長」的新北市永和區永福里里長陳紫渝演出，戲中兩人更有巴掌戲、話題性十足！

施語庭新歌〈餘人節快樂〉寫下獨身的心情，特地情商八三夭團員霸天以及新北市永福里里長陳紫渝演出，陳紫渝獻出螢光幕前的處女秀，在戲中與霸天飾演情侶，並且有一段分手戲，成為MV一大看頭！陳紫渝表示這次能夠參與演出心情很期待也很興奮，只不過有場戲要挑戰打霸天巴掌，讓她很擔心實際演出的時候會不會不小心打到。霸天也開玩笑說，一開始接到這次邀約時本來很忙想推掉的，但一聽到可以跟陳紫渝合作後馬上答應挑戰，希望藉此踏出他從影的第一步。