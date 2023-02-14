南管藝術家王心心近年苦熬多時之作《長恨歌》，一改過往演出時溫婉典雅形象，如同脫下一層皮，化身成說書人，又演、又唱、又彈，這段特別的過程，也被導演張皓然拍攝成紀錄片《獨弦之歌》，近期將在公視播出。

張皓然表示，希望透過影像，讓觀眾了解南管不同以往的呈現方式，更期盼藉由王心心淬鍊的演出過程，獲得前進的力量，「無論面對多麼艱難的任務，王心心追尋心中完美音樂的初衷不會改變，堅持透過南管不斷鍛鍊自己，成為更理想的生命。」

王心心於1992年離開家鄉泉州來台，2003年成立心心南管樂坊，《獨弦之歌》描寫她脫胎換骨的生命歷程，如何發展有別於傳統的全新演出方式，過程充滿孤獨與挑戰。

陪伴王心心完成《長恨歌》的是編舞家林懷民、作曲家賴德和，兩位國寶級的長輩形容王心心「即使燒成灰都還是能唱傳統南管」，要她破自己的套路，也破南管套路。

這段顛覆自我的過程，王心心也曾陷入沮喪，加上遇上疫情中斷演出計畫，因此獲得返鄉充電的機會，和家人、搖籃曲重逢的珍貴時光，也讓她的焦慮得以緩解，如同灌入活水，注入一劑強心劑。紀錄片將於2月16日晚間在公共電視頻道首播。