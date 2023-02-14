白沙屯拱天宮「粉紅超跑」一詞由來，竟是2013年時媽祖進駐一間BMW展示中心，也讓其中1輛BMW轎車讓出位置。

「3月瘋媽祖」宗教年度盛事開跑，苗栗縣白沙屯拱天宮於日前(12)日展開9天8夜的進香繞境活動，今年報名人數也創下歷史新高，超過11萬名「香燈腳」沿途跟隨媽祖的鑾轎「粉紅超跑」進香，今(14)日下午，白沙屯媽祖官方臉書也揭密「粉紅超跑」的由來。

據廟方在白沙屯拱天宮官方臉書揭密，媽祖的鑾轎「粉紅超跑」在2013年4月24日下午5時52分，媽祖駐駕於BMW汽車彰化昌一服務中心，「當時媽祖鑾轎進入展示中心後，在白色寶馬前面行轎示意請白色寶馬讓位出來，隨後倒車入庫」。

白沙屯拱天宮「粉紅超跑」一詞由來，竟是2013年時媽祖進駐一間BMW展示中心，也讓其中1輛BMW轎車讓出位置。（翻攝自YouTube）

另外，有名男子也拍下當時的畫面放上YouTube，這名男子也表示，媽祖鑾轎進入BMW展示中心後，「一直上下彈動轎身，就是中意白色BMW(轎車)所停放之處」，他另外也提到，白沙屯媽祖當時是先過馬路在2013年剛成立的「花壇聯誼會」，正當大家以為媽祖會在該聯誼會處所過夜，但媽祖卻在聯誼會的神桌前行轎許久，且離開了聯誼會。

然而，白沙屯媽祖卻轉向到對向碼路的BMW展示中心，據男子聽到消息表示，因聯誼會成員研判媽祖在聯誼會處所過夜可能性高，因此「分別到對面一連四家汽車代理商洽商，如果媽祖在此過夜，請汽車代理商同意開放公司與保養廠空間讓信徒停車與休息，結果3家表示歡迎，1家不同意，最後那一家的員工，看媽祖神轎自花壇聯誼會出來，直接衝向BMW，眾多信徒也跟著湧進BMW，才說他們公司也可以讓信徒休息。」。

另外，廟方也在臉書解釋，粉紅超跑的「粉紅」是指媽祖鑾轎上方的粉紅色遮雨布；「超跑」則是因為進香行進速度敏捷，因此有了「粉紅超跑」一詞，後來的香燈腳都稱白沙屯媽祖鑾轎為「粉紅超跑」或是簡稱「超跑」。