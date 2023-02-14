在街道小巷隨意張貼或懸掛各式廣告物，不但破壞市容景觀，且屬違反廢棄物清理法的行為，最高可罰6000元，台東縣環保局去年裁罰總計11件，祭出2萬4000元罰鍰，並依電信法裁處停話總計8件，清除總計321件廣告物。

環保局指出，部分路燈桿有開放供活動、廣告業者或機關申請許可後，懸掛活動宣傳或行銷旗幟，至於交通號誌設施、電桿、行道樹等，權管單位多基於安全或維護考量，則不開放申請。

但仍有民眾在未經許可下隨意懸掛、張貼廣告物，影響市容環境景觀、交通安全及設施養護，環保局為改善這類汙染環境行為，依違規情節執行裁罰，且該類違規的廣告物依廢棄物清理法規皆視同廢棄物，蒐證後逕行清除或督促當事人清除。

台東縣政府表示，目前廣告宣傳、行銷的管道多元，而且現在是數位E世代，網路數位廣告形式多且能觸及的受眾相對更高，實在不必只選擇以張貼、懸掛廣告物方式宣傳，不但可避免違規遭處分，也不會影響城鄉環境景觀。