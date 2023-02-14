財政部關務署表示，緝毒犬培訓中心建置14年來，以科學化基因配對繁殖109胎720隻拉布拉多幼犬，完訓106組緝毒犬隊，不僅供應各地區海關需求，並協助國防部憲兵指揮部建置18組緝毒犬隊，以收境外阻絕，境內壓制，溯源斷根目標。

關務署說明，2008年至2022年12月緝毒犬隊緝獲各類毒品共1004件，1萬2263公斤，市價116億元，緝毒績效斐然，為因應桃園國際機場第3航廈啟用，預計2025年海關緝毒犬隊將由現行40組擴編至44組，以提高查緝量能及密度，堅實邊境防護網。

關務署進一步表示，「阻絕於境外、截毒於關口」為政府打擊毒品犯罪理念，面對國際化毒梟集團，海關緝毒犬隊長年來擔任邊境守門員角色，緝毒犬的嗅覺及機動性是海關查緝利器，領犬員則是帶領犬隻的心靈捕手，以一人一犬選搭配一起經歷13週魔鬼訓練課程，再於通關線上實習半年，經過訓練師考核評估始能成為合格的緝毒犬隊，完訓後犬隊運用風險管理、情資篩選、輔以先進科技化儀器(如X光機及拉曼光譜儀等)，建構綿密查緝網絡，守護國門，讓毒梟無所遁形，國人得安居樂業。

關務署最後表示，台灣海關自2008年起與澳大利亞海關簽定緝毒犬合作協定，篳路藍縷，從無到有，一點一滴經營出屬於海關及全國工作犬單位的供應平台，未來規劃與波蘭、捷克、奧地利及加拿大等國家緝毒犬隊進行業務交流，以期精進緝毒犬隊查緝效能，強化台灣社會安全防護網。