民進黨北市議員王世堅日前透露自己正考慮角逐2024立委，被點名出戰中正萬華選區，但北市前副市長黃珊珊也傳出可能挑戰中正萬華。民眾黨北市議員陳宥丞今天表示，這樣的消息真的是「本來無一物、何處惹塵埃」，在暗處不斷放消息，要幫黃珊珊找工作的人，才是別有居心。

陳宥丞直言，這樣的消息真的是「本來無一物、何處惹塵埃」，從去年選戰到過年，現在已經開學了，大家都還在拚命幫黃珊珊找工作，在暗處不斷放消息，要幫黃珊珊找工作的人，才是別有居心。

陳宥丞表示，相信不管是黃珊珊或是王世堅，他們過去的交情及未來做的任何決定，即便如果有一天他們在選戰中成為競爭對手，他們都還是會給彼此很大的祝福。

黃珊珊昨天在臉書無奈表示，自己從美國回來以後，過年前就開始被媒體各種報導編排職位、選區、工作，她一句話都沒有說過，政論節目竟然可以開專題報導討論她要去哪裡選立委。

黃珊珊批評，有人放消息說某政黨要禮讓她選某個選區，該黨黨內就立刻有人出來配合放話內容胡亂造謠；接下來，又有人說她又要到另外一個選區去選，果然立刻有人開始針對這個假新聞酸言酸語評論一番，還可以在政論節目專題討論。

黃珊珊說，「我的天！我說過，我想選，沒人擋得住我，我不選，也沒人可以勉強我，這些無聊的人們，別再幻想、製造新聞，唯恐天下不亂了吧。再說一次，我是自由的，所有的選民都是自由的，張開眼睛獨立思考判斷，才是台灣之福！」