許多老闆都希望能有做事能力強的員工，不但可為公司盡心盡力，甚至還能為老闆想出新的點子，《摘星工廠》運勢專欄指出，摩羯座、射手座、天蠍座因行動力強，且積極、很有上進心，總是能為公司帶來良好的成績，進而受到老闆器重。

▍摩羯座

摩羯座的認真努力、上進用心給自己創造存在的價值，讓自己的工作能力與時俱進，難能可貴的是，他們一旦投入工作就會跟辦公室難捨難分，且當作自己的事業，不達目的絕不罷休，說好要為老闆帶來績效，拚盡全力也會去做到。

▍射手座

射手座有行動力且有人氣，有行動力代表做事不拖泥帶水，很多賺錢的門路因此被他們「闖」出來，別人不敢想的賺錢方式也會被他們「捷足先登」，有人氣將能帶來貴人運，不論是賺錢機會還是排難解憂，他們都容易得到貴人相助。

▍天蠍座

天蠍座在招財這件事上，攻防能力兼備，他們會思考自己的價值所在，並積極爭取能創造附加價值的工作，只要是能為公司賺錢的事，他們都很樂意去做，不過，只有碰到他們欣賞的老闆，才會盡心盡力發揮招財能力，不然寧願低調行事。