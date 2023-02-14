外資現貨買超87億元，期貨淨多單略增至12,379口。自營商選擇權淨部位，以買買權和賣賣權做增量布局。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI之差距為2萬5,000餘口，買權OI增量不增反減。

群益期貨指出，外資買期貨買現貨，自營商選擇權略為樂觀，月選呈現樂觀，整體籌碼面略為樂觀。技術面目前台股支撐逐步墊高，短線待量能明顯放大回升後，台股方能挑戰年線位置。