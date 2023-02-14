財政部國庫署表示，各銀行、保險業、證券商、票券金融公司及中華郵政股份有限公司，均可直接參加國庫券投標；自然人及其他法人如欲購買，請委託「票券金融管理法」所規定之票券商，以票券商名義參加投標。標售方式採單一利率標，按貼現方式公開標售發行。