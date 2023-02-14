完善多元全人照顧，屏東內埔社會福利館開幕啟用。(林和生攝)

為因應社福需求多樣化，並落實內埔社會福利發展及增進服務的近便性與在地服務，屏東縣政府斥資1億6000餘萬元興建內埔社會福利館，選在14日正式開館營運；屏東縣長周春米表示，由於社福館裡包含兒保、少保、婦保等保護工作，因此特別邀請屏檢檢察長陳盈錦，期望未來能提供鄰近民眾近便性的福利服務。

周春米指出，近年因人口結構改變，屏東縣即將邁入超高齡社會，多元福利需求不斷增加，縣府積極突破地域限制與資源缺乏的困境，延伸服務據點，興建及修繕綜合社會福利館，作為支持照顧在地化的安居樂業網絡。

內埔成為繼鹽埔、九如等地區後，第8個啟用的社福館，利用空間和課程建構老幼共學、青銀同樂的多元服務場域，期待營造出多世代互動交流的氛圍，讓各年齡層民眾來館都能體驗空間與服務的樂趣與感動。

館室1樓設有體健室，擁有全縣社福館內唯一4D PRO運動設施，透過專業教練規畫長者體適能課程，還有其他徒手運動課程，期待將運動帶入生活，以預防及延緩失能。

2樓為內埔托育資源中心，設有多元豐富的遊具，如攀爬網、空中吊橋、電動小火車等設施；3樓為手作教室、多功能室、會議室、內埔社會福利服務中心辦公空間；4樓為集會廳，提供大型會議、室內展演等活動，可容納120人。

屏縣府社會處表示，內埔社會福利綜合館營運後除關切長者、身障、青少年、兒童等照顧需求外，也針對脆弱家庭提供支持性服務、有人身安全疑慮的家庭提供保護性服務等，將有如大武山一般，守護內埔地區不分老少的幸福。