春節前後不少人想換工作，求職與貴人運自然就受到關注。《靈匣網》近日分享5個2023年春季容易遇伯樂的星座，他們在貴人的幫助下，不只有機會升遷、加薪，還可以跳槽到更好的公司，事業前途似錦。

1、牡羊座

牡羊座給人一種大剌剌的感覺，做事似乎不用心，不過若遇到喜歡的事情，他們就會繃緊神經，絕對不敢有一絲鬆懈，碰到不會的問題就請教前輩，向過來人學習經驗，今年春季他們的工作運大幅提升，收入比之前還高，如果有跳槽或創業的打算，會遇到不錯的機會，所以不要膽怯、放手去做，能賺進不錯的收入。

2、巨蟹座

巨蟹2023年在工作上有很大的進步空間，甚至會有大突破，遇到主管賞識，成為他們生命中的伯樂，而且新的一年到來，巨蟹座自信滿滿，感覺可以大展身手，良好的形象會使他們遇到好機會，如果已成為管理階層，他們在春季時會帶出好團隊，受到同事擁護，升遷機會更快，若有創業打算，也可以放手一搏。

3、天蠍座

天蠍座總是鬥志滿滿，而且積極向上，不論面對什麼事情，他們都不會輕易認輸，工作之餘喜歡讀書學習，不斷充實自己，2023年春季到來，他們身邊會出現不少貴人，求職運勢非常不錯，而且天蠍座做事讓人放心，所以容易受到主管認可，這一階段非常適合跳槽，會得到不錯的薪資，如果今年有設下新目標，春季是行動的好時機。

4、金牛座

金牛座春季的貴人和求職運都不錯，他們平時為人低調，而且辦事謹慎小心，吃苦耐勞又認真負責的性格，使他們在工作漸漸地脫穎而出，會獲得不少升遷的機會，金牛座此時不要害怕，而是要勇敢面對，只要繼續堅持努力，春季無論財富和職場都會獲得收穫，另外他們貴人運又很旺，能為他們創造更多好機遇。

5、射手座

射手座天生性格樂觀，做每一件事時，從不會放縱自我，處事非常謙虛，遇到在逆境中的朋友，也會主動伸出援手，因此獲得不少人脈，此外他們又很講義氣，所以身邊有很多朋友，自然也容易被伯樂發現，春季時他們會有好機遇，升遷加薪的機率大，再加上他們平時刻苦努力，今年運勢很旺，求職能順利找到心儀的工作。