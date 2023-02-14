上市櫃建商鑫龍騰開發(3188)14日舉辦「鑫高鐵5期」（案名未定）動土典禮，該地位於左營區華夏路及重信路口，前身為御花園KTV，鑫龍騰以每坪達200萬元的區域新高價收購，預計規劃地上32層超高樓，地下1樓至地上8樓採用SRC構造，坪數為39~59坪首換產品，市場評估，由於地價加上造價拉高，未來房價可能出現5字頭。

上市櫃建商鑫龍騰開發(3188)14日舉辦「鑫高鐵5期」（案名未定）動土典禮。(記者張雅雲攝)

鑫龍騰開發選在2/14情人節當天，在「鑫高鐵5期」」舉辦動土典禮，由鑫龍騰開發董事長黃學藤伉儷、及二代接班人執行長黃文柔、總經理黃勁嘉、華南金控董事長張雲鵬等人共同執鏟。

黃勁嘉表示，台積電進駐高雄設廠，左營高鐵特區將成為南部半導體產業核心，預期將帶動房市開發。看準區域未來發展，2021年鑫龍騰開發以總價10.34億元，購入御花園KTV，含517坪土地，換算下來每坪地價200萬元，一舉刷新左營高鐵特區土地成交價。

「鑫高鐵5期」位於高雄左營區華夏路及重信路口。(記者張雅雲攝)

黃勁嘉說，「鑫高鐵5期」位於高雄左營區華夏路及重信路口，臨近國道10號及左營高鐵站，是串連外縣市主要的交通樞紐，基地總面積約517坪，樓高32樓，目前規劃39~59坪的首換產品、單層6戶，合計185戶，採先建後售，預計5年後完工。

此外，鑫龍騰開發還有「鑫高鐵2期」、「鑫高鐵5期」尚未銷售，分別位於重信路及文川路口、華夏路及重信路口，均採超高樓設計，「鑫高鐵2期」為地上24樓，共202戶，「鑫高鐵5期」為地上32樓，共185戶。

至於銷售中的「鑫高鐵3期」，位於華夏路及重和路口，根據最新實價登錄公布，共有245筆成交紀錄，成交最高價為43.6萬元，社區住家成交價落於26.5~43.6萬元間。

高雄市市調協會理事長黃詩萱認為，在整體打炒房的氛圍下，加上超高樓設計，營建成本難以預估，目前業者多保守看待今年市況，不太可能有創新高價的市場突破，「鑫高鐵5期」採先建後售，5年後房價坐四望五，有機會出現5字頭。(記者張雅雲/高雄報導)