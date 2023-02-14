美國貿易代表戴琦本周將訪問越南。部分公司高層說，越南許多產業可能進口了新疆的原料，有時可能無意中進口，並且很難證明他們沒有違反規定。

根據美國海關的資料顯示，美國去年6月生效的《維吾爾人強制勞動保護法》已經停止了來自世界各地的1500多批貨運，這些貨品價值約5億美元。

越南去年對美國的貿易順差為1160億美元，主要是電子產品、服裝和鞋類等商品的出口。

然而太陽能面板可能面臨較大的衝擊，因為該產業主要依賴於多晶矽，而全球的多晶矽生產主要集中在新疆。而連同其它東南亞國家，越南占美國面板供應的約80%；2020年越南對美國出口了價值34億美元的太陽能面板。

第一太陽能(First Solar)是美國第一大太陽能電池面板出口商，該公司說，在越南的競爭對手確實使用了多晶矽。

除了第一太陽能以外，越南主要的太陽能電池面板製造商大多是中國企業。

一位最近參加美國海關官員內部會議的人士透露，越南最近多次被提到違反美國貿易管制規定，為風險最高的國家之一。

一位在越南的高層表示，對於規模較小的公司來說，提供證明文件並不容易，因為供應鏈龐大，調查的成本較高。此外由於新疆也是棉紗的一大生產地，紡織業也存在著憂慮。