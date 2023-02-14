苗栗白沙屯拱天宮媽祖鑾轎13日抵達台中大肚區，過程中1名70歲信眾陳姓婦人因身體不適快暈倒，幸經警方護送就醫無大礙，家屬頻頻向警方道謝外，更幽默表示「有拜有保佑」。

白沙屯媽祖進香活動每年都吸引逾10萬名信眾參與，鑾轎13日抵達大肚分駐所轄區時，台中市政府警察局烏日分局大肚分駐所所長劉峪銓、警員賴威廷正為媽祖鑾轎抵達前做最後交通巡視，就在巡邏時，1名信眾著急向警車揮手，2人立即上前關心，該信眾向員警表示，前方有位老婦人快暈倒了。

當時劉峪銓見一旁有醫護人員設攤，立即上前請醫護人員一同至現場幫忙。由於遶境信眾眾多，賴威廷駕駛巡邏車，開啟警報器並用廣播方式先請信眾讓路，兩旁信眾紛紛主動讓路，也形成繞境活動中「最美風景」；所幸70歲陳婦經員警護送就醫，治療後無礙出院，其家屬感謝員警外，也幽默表示「有拜有保佑」。

白沙屯媽祖鑾轎14日上午6點準時起駕前往彰化縣，經員警努力疏導及用路人配合下，約於6點20分順利交棒彰化警察局。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

白沙屯媽祖鑾轎13日晚間駐駕大肚區興農集團楓康公司總部，成為近20年來首次駐駕大肚，媽祖鑾轎14日上午6點準時起駕前往彰化縣，經員警努力疏導及用路人配合下，約於6點20分順利交棒彰化警察局。