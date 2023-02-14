一輛輛載著台灣援助土國賑災物資的國軍軍車，今天從慈濟內湖園區出發前往桃園機場，每一輛載運台灣民眾援助土耳其賑災物資的軍車兩旁車身，都掛著「LOVE FROM TAIWAN 台灣援助土耳其賑災專車」的布條，當車隊出現在台北內湖往高速公路街頭時，常出現沿途民眾向國軍車隊揮手致意及拿出手機拍照的畫面。

一輛輛載著台灣援助土國賑災物資的國軍軍車，今天從慈濟內湖園區出發前往桃園機場。（慈濟基金會提供／林良齊台北傳真）

台灣民眾踴躍捐獻物資，期盼各類民生用品盡快幫助到土耳其震後當地災民，做為駐台土耳其辦事處所委託協助物資收件的慈濟內湖聯絡處，經統計自2月10日起至13日，志工打包大大小小各種物資已達1萬1405箱、志工投入累計達5271人次，2月14日國軍持續協助載運物資，軍用卡車特地掛上「LOVE FROM TAIWAN台灣援助土耳其賑災專車」布條，讓國人看見軍民一心發揮共善的正能量。

由於物資數量龐大、捐贈種類繁多，大台北地區慈濟志工編組人力，加上透過網路號召向社會大眾招募，獲得不少年輕人共襄盛舉付出力量，以及零星直接至現場投入的民眾，每天均維持超過一千多位的志工群，在物資亂中有序中進行著條理分明的打包作業，民間不少物流及貨運業者也積極載運至機場，2月13日起又有國軍官兵弟兄加入，一箱箱滿載著全台人民愛心的物資正輸往土耳其。