星雲大師昨（13）日完成荼毘（火化）儀式後與世訣別，佛光山今表示，發現有許多光滑圓潤，如珍珠大小的圓形結晶舍利子，「數量難以計算」，照片曝光後引發各界熱烈討論，更好奇舍利子究竟是如何形成？對此，有醫師指出目前醫學界有兩派看法，可能是人體結石，抑或是骨骼內礦物質被高溫融化後降溫產生的結晶。

據了解，所謂舍利，是梵語śarīra遺骨之意。通常指佛陀的遺骨，佛陀遺體焚化後結晶而成的固體物，如佛骨、佛牙、佛頂骨舍利、佛指舍利等。佛光山表示，按佛教觀念來說，舍利形成原因，不是生理因素，也非食物結晶，而是日積月累長年修持，功德昭著的自然成就，是戒、定、慧三學熏修的成果。

根據《ETtoday新聞雲》報導，枋寮醫院腸胃科醫師方冠傑從指出，通常舍利子的成因有2種解釋，其一為「結石」，長期茹素者攝取較多維生素和礦物質，沒有食入肉類，而油脂的攝取也較少，導致膽汁容易行成結石。

其二則是「火化」，火化爐近千度的高溫使得人體骨骼裂解，其中的礦物質融化降溫後就可能會形成結晶，若是溫度驟變形成的結晶，會比較容易變成圓形。不過上述兩點形成舍利子的原因至今都未有定論。

星雲法師1927年出生於江蘇江都，1949來台後，一手打造佛光山，致力推動「人間佛教」，本月5日下午辭世，享耆壽97歲。而他早在2013年時就預立5000字遺囑，其中提到，人生的最後沒有舍利子，各種繁文縟節一概全免，「只要寫上簡單幾個字，或是有心對我懷念者，可以唱誦『人間音緣』的佛曲。如果大家心中有人間佛教，時時奉行人間佛教，我想，這就是對我最好的懷念」。