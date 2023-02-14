導演齊怡長期擔任「癌症希望基金會」志工，並協助影像紀錄，這次以近10個月時間拍攝作品《勳章》，記錄女性癌友直視生命傷口的故事，重新定義「勇敢」，本周在公視頻道播映。她表示，影像裡拍的是個有血有肉、有溫度的人，而不是抗癌鬥士，「她們告訴我，真正的勇敢不是不怕，而是害怕卻依然面對。」

齊怡表示，癌友的身體康復了，留下疤痕，成為獨一無二的勳章，她希望藉由拍攝，讓主角們和自已對話，療癒內心的傷口，「生死折磨讓她們的心房像蜂巢，一格格儲存的不是蜜，是苦楚酸辛的沉積物，希望能透過這部影片拍攝讓她們毫無保留得全部倒出來。」

《勳章》共紀錄四位癌友故事，其中，在孕期確診卵巢癌一期的何如瑄，毅然決定產後再治療，但病情也因此惡化成三期，並陸續轉移脾臟和直腸，過程中她沒有任何放棄的念頭，她表示，「就算再讓我選一次，我還是會把寶寶生下來，那一聲哭聲讓我更有勇氣面對一切。」

而最年輕的李宜錡在17歲罹患急性白血病後，經歷骨髓、肺臟移植後又再度復發，雖然治療過程曾感到氣餒，為了家人仍堅持面對，她曾樂觀表示，「不知道自己可以活幾年，活著的每一年都感覺賺到了。」

然而，在後製階段也傳來年僅26歲的李宜錡離世消息，令製作團隊感到不捨，齊怡表示，「手機裡還留有她最後給我鼓勵的訊息，我會記得她，這將成為永遠鼓舞與支持我的力量，謝謝宜錡。」紀錄片將於2月16日晚間在公共電視頻道播出。