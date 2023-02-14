副總統賴清德今出席第25屆「國家生技醫療品質獎」授獎暨「SNQ國家品質標章」授證典禮，期盼醫界、醫療產業界共同努力，讓生技產業更加發展，成為兆元產業，讓台灣走入國際、影響全世界。

賴清德致詞時指出，他要代表蔡總統恭賀所有得獎者，並感謝生技醫療科技政策研究中心及醫界夥伴，25年來如一日的努力，讓「國家生技醫療品質獎」成為生技醫療界的奧斯卡金像獎，也讓「SNQ國家品質標章」成為醫療用品最重要的保證，這都是大家努力不懈的結果，他要表達肯定之意。

他提到，許多得獎作品或研究成果都是他在當醫學生、住院醫師或主治醫師時，還沒有解決辦法的疾病，但現在不僅已經找到方法，甚至納入教科書內容。可見台灣的醫療已經是世界的典範，並確實走入國際、影響全世界。

他期勉大家共同完成三件事。第一，讓台灣成為一個健康的國家，不僅要活得更久，而且也要健康很久，我國民眾平均餘命固然已增長到約80歲，但不健康年數也達8.4年。

他說，換句話說，國人平均10％的歲月是不健康的，可能臥病在床、坐輪椅或生活上需要人照顧。如果能共同努力，讓台灣為一個健康的國度，他相信這是全民之福。

他接著說，第二，台灣要成為一個生物韌性的國家。2002年出現SARS、2019年則是COVID-19，沒有把握多久之後會再有下一波全球性疫情傳播，但只要做好準備，相信會更有能力保障國人健康。而台灣醫療保健指數連續6年都是全球第一名，這是在國家政策之下，醫療相關人員站在第一線共同努力的成果。需要再加一把勁，讓台灣成為生物韌性的國家，在面臨各項疫情時，更有能力因應。

副總統指出，第三，推動「國家生技醫療品質獎」是要提升安全且有品質的醫療服務，也希望能夠推動產業。台灣的生物醫療產業是最有實力與ICT產業比肩，成為護國神山的產業，既護國又護健康，具有多元利益。

他表示，期盼醫界、醫療產業界共同努力，讓生技產業更加發展，不久後能成為兆元產業，讓國人健康、國家富強，讓台灣走入國際、影響全世界，「我們大家共同努力」。

隨後，副總統分別頒發「國家生技醫療品質獎」醫療院所類金獎、銀獎及銅獎等獎項予獲獎單位代表，肯定各團隊的努力及卓越成就。

包括生技醫療科技政策研究中心董事長王金平、評審團總召集人陳維昭、衛福部長薛瑞元等亦出席活動。