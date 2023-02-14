欣欣客運的韓姓司機在2017年開車貿然左轉，把英國愛丁堡大學法律學博士的歐陽女子撞成昏迷，2020年她因病死亡，家屬提告求償，台灣高等法院判決欣欣客運及韓男須連帶賠償她的家屬2605萬8177元。可上訴。

韓男在2017年6月3日下午3點多駕駛公車在台北市文山區木柵路5段、萬福橋交岔路口，準備左轉進入萬福橋之際，貿然左轉以逾時速40公里之速度駛入行人穿越道，撞擊在行人穿越道上行走之歐陽女子。

當時34歲、結婚育有2名未成年女兒的歐陽女，因此顱內出血併腦水腫、顱骨骨折、嚴重腦外傷併重度昏迷等嚴重傷害，車禍發生後都昏迷不醒，意識無法恢復，高院審理期間，她在2020年4月6日死亡。

死者家屬提告求償，台北地方法一審判決欣欣客運與韓姓司機須連帶給付歐陽2891萬5501元及5名家屬各100萬元，上訴後，因歐陽女死亡，由其繼承人承受訴訟，台灣高等法院經重新計算損害金額後，改判2605萬8177元，可上訴。