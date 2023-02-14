為協助應屆畢業青年成功進入職場，勞動力發展署中彰投分署青年職涯發展中心在2021、2022年接連推出「青年菁英學苑」課程，幫助青年畢業前先學習求職實務技巧，並進入產業了解趨勢現況，搶得求職先機，大受好評，今年為因應更多學生需求，加碼培訓人數至500人。

中彰投分署長劉秀貞表示，青年初次求職常遇到經驗不足、專業技能不足等問題，中分署連結學校系所，為大三、大四學生安排職場書信撰寫、辦公文書軟體應用等強化職能課程，並尋找業界資深主管組成「職場導師團」，透過手把手傳承實務經驗的方式，讓青年了解產業情況，儲備就業能量並順利接軌職場。

中分署舉例，就讀台中科大創意商品設計系的陳姓、洪姓學生，透過校園就業博覽會得知菁英學苑活動，主動報名參加，其中，陳姓學生在菁英學苑的課程學習到職場書信、公務Mail的撰寫與編排技巧等，讓她對踏入職場充滿自信。

另即將畢業的陳姓學生說，因菁英學苑課程打造個人履歷與自我行銷基礎，她目前透過自行接案與企業合作，也為畢業後預計從事平面與展場設計求職規畫作好準備。中分署強調，今年度「青年菁英學苑」已開始受理申請，設籍中彰投區的民眾可洽詢青年職涯展中心官網。