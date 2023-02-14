33歲大陸女星馬思純在2016年以電影《七月與安生》，和女星周冬雨一同奪下金馬影后，馬思純2021年3月被拍到熱戀樂團「盤尼西林」主唱張哲軒（曼樂），普遍不被看好，粉絲和路人都勸離，小倆口依然愛的火熱不受影響，更一起到英國渡假，近日馬思純接受採訪，透露自己過去因藥物一個月胖20公斤，並吐露她與男友的相處過程。

馬思純接受採訪提到因為藥物發胖，身材沒有辦法工作，所以決定去國外先療癒自己，當時沒有感知到身材走樣，一個月就胖了15、20公斤，一開始狀態不好，不會天天去照鏡子，直到二十多天才發現衣服穿不上了，她親口吐露心聲「我覺得有點不堪了」，不明白人生為什麼變成這樣，直到最近這半年才開始好轉，慢慢瘦下來。

馬思純提到家人同時參與她的治療，面對她失眠的問題，馬思純爸爸反跟醫生建議「下午跑個步，晚上喝瓶酒，（就能）睡覺」，簡單直接的想法讓馬思純痛苦爆哭，不過和醫生溝通後，父母已經改變很多。

馬思純提起發胖的心路歷程。（圖／微博）

講起男友張哲軒，馬思純形容「他真的像一個太陽一樣把我照亮」，對方給予她足夠的耐心，會操心她的生活大小事，並要馬思純先愛自己再去愛身邊的人，馬思純也誇讚男友對她非常好。

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