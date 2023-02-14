呂允擔任VH開場嘉賓。（添翼創越工作室提供）

VH（Vast ＆ Hazy）日前在台中加演《文明》演唱會。（添翼創越工作室提供）

神秘雙人創作組合VH（Vast ＆ Hazy）去年發行第二張專輯《文明》大獲好評，成功二度入圍金曲獎最佳演唱組合，2／10加開台中Legacy《文明》演唱會，剛剛加盟添翼的新星呂允，首次公開露面就獻給VH擔任暖場嘉賓，輕柔聲線藏著滿溢能量，也被樂迷視為新世代值得關注的寶藏歌手。

VH（Vast ＆ Hazy）去年在Zepp New Taipei舉辦《文明》台北場演唱會大獲好評，相隔兩百多天，在樂迷不停敲碗下，終於再次啟動這座以「博物館」為主軸的另類專場，台中場演出當天以〈文明〉、〈人類〉、〈無差別傷害〉、〈全員病態就沒人算怪胎〉開場，隨著視覺燈光伴隨樂器交錯迅速變化，把VH現場實力再次提高到另一新水準，他們表示：「被台中樂迷手刀搶票速度給嚇到，很感謝也能在這創下秒殺成績，覺得自己的創作跟自己的生命是很有價值的 。」

為了慶祝台中場火速完售，VH宣布3／4將南下高雄舉辦專場，還準備10種不同款式的紀念展品小卡隨機送給入場樂迷，搭配每一首歌設計的精美卡片，也代表博物館每一項文明介紹，由於是隨機發送，連主唱都笑說：「我已經準備動用關係來收藏全套」，結果竟被樂迷敲碗「拜託整組販售！」

VH特別邀請剛加盟添翼的師弟呂允擔任開場嘉賓，2000年出生的他，被譽為「千禧年唱作新星」，他與VH過去也有一段小小緣分「我大學第一場比賽的初賽評審就是咖咖老師，很感謝那時候讓我進到決賽。」呂允演出自創曲〈夏夕夏景〉，也首次獻唱新歌〈你睡了之後〉，對於首次公開大型演出就站上Legacy千人舞台，他感除了謝VH大力相挺，同時預告接下來四月將會有實體單曲發行。