新北市汐止警分局巡邏員警本月11日凌晨攔查可疑車輛，該車卻拒檢逃逸，警方不動聲色暗中尾隨，待該車停靠後上前盤查，果真查獲駕駛31歲覃姓男子持有槍彈，同車24歲楊姓女子為毒品通緝犯且攜帶大量毒品，警方將2人逮捕帶回偵辦，偵訊後全案依法送辦。

汐止分局長安派出所員警11日凌晨2時許巡經汐止區大同路、茄苳路口時，攔查1輛可疑自小客車，但該車拒檢加速逃逸，員警未立即追捕，而是暗中尾隨，待跟監至長江街後，見該車停靠路邊，駕駛覃男下車丟棄1個黑色斜背包，員警立即上前喝令覃男停止動作，隨後從背包內起獲改造手槍1把及子彈8發。

警方見楊女提著手提包蹲在路旁，經查證身分為新北地檢發布的毒品通緝犯，隨後從楊女手提包內查獲海洛因2包、安非他命19包、大麻2包、一粒眠6包、K他命2包、毒品咖啡包1包等毒品，楊女哭求警方放過她，員警不為所動，將2人帶回偵辦。

2人坦承持有槍枝、毒品，偵訊後警方依毒品危害防制條例、槍砲彈藥管制條例移送士林地檢署偵辦，另楊女通緝部分則解送新北地檢署歸案，後續將持續追查槍毒來源。

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