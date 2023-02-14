高雄市燕巢區安招路一家加油站前方道路14日下午4時20分發生一件死亡車禍。當時43歲莊姓男子駕駛營業大貨車沿安招路行駛，與59歲王姓機車女騎士發生擦撞後輾壓，王女受傷倒地，傷重死亡。

岡山警方下午獲報，指燕巢區安招路一家加油站前有機車與大貨車的交通事故，到場處理。警方通報救護人員到場，發現王女已經死亡，所以沒有送醫。

警方對莊男做酒測，沒有酒駕反應。至於詳細肇事情形，仍待警方近一步調查。警方也呼籲，民眾行經車流量大的路段時，請小心駕駛，機慢車請與大型車輛保持適當的安全距離。