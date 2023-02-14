今天2月14日是西洋情人節，許多民眾會贈送巧克力給另一半，或來一頓浪漫的情人節大餐，不過在浪漫過節的過程中，飲食要怎麼選擇，才不會造承身體太大的負擔，甚至飲起肥胖問題，輔大醫院家庭醫學科醫師李思潔就建議，巧克力選擇純度較高的，餐廳則是避免吃到飽，在食物的選擇上也可以盡量挑選原型食物，才可以吃得更健康。

李思潔表示，雖然建議民眾挑選純度較高的巧克力，但是不代表熱量就會比較低，只是可可純度較高，額外添加的糖分較少，巧克力本身就是高熱量的食物，為好的方法還是限制食用量，避免攝取過多的熱量。

至於情人節大餐的選擇，李思潔建議，以點餐式的餐廳取代吃到飽，較能避免過量飲食，主食方面白肉優先，若喜歡吃紅肉，則要注意牛肉的沙朗跟肋眼部分，熱量會稍微比菲力高一些，其他食材則可選擇原型食物，香腸、熱狗及培根等都是地雷，要盡量避免。

飲料與飯後甜點的選擇，可以無糖茶或咖啡來取代果汁、奶昔，用水果替代蛋糕、冰淇淋等，就可以在熱量上控制得較為得宜，減少過多的糖分吸收，造成身體上的負擔。

另外，氣溫驟降，情侶在享受完情人節大餐後，或許會想去泡個湯舒緩身心，李思潔做出幾點提醒，才能夠在放鬆之餘也泡得更健康。她說，飯後需有一定時間間隔，不宜在吃飽的情況下立刻泡溫泉，血壓不穩定或有心臟疾病的人，也不建議泡湯。

下水之後，也要注意不要泡超過心臟的位置，比較不會有不舒服的情形，至於泡湯的時間長短，雖每個人對於溫度的忍受力不同，但建議以15至30分鐘最為適宜，盡量不要超過半個小時，對於身體會比較好。