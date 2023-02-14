能源市場研究機構SNE Research 1月公布2022年11月全球電池市場市佔數據，從資料上可以看到中國大陸企業寧德時代、比亞迪分居1、2名。對此，前立委郭正亮斷言，隨著陸企在新能源市場崛起，最先受到巨大衝擊的就是東亞的日、韓兩國。

從SNE Research的數據可以得知，寧德時代2022年在全球電動車電池市場市佔率高達37.1%，比2021年同期還高出將近5個百分點；而同時有生產電動車的比亞迪市占率也從2021年同期的8.8%，上升到13.6%。中國大陸的企業有6家進入前十，總市占率超過6成。

而韓國三家入榜企業分別為LG新能源、SK On和三星SDI，市占率合計為23.1%，相較去年同期，足足下降7.4個百分點；另唯一上榜的日企Panasonic，市占率7.7%，去年同期至今萎縮5.1個百分點。

郭正亮分析，寧德時代專做電池，比亞迪則是電動車產業全部都布局，就像台積電只做代工、INTEL是一體化。他強調，這波中國大陸新能源崛起，受害最大的是韓國，該國顯然在很多市場有明顯下降，尤其是兩大支柱產業汽車跟半導體都受到衝擊。他還提到，因為經濟變壞，現在韓國人對中國很有意見，接下來就輪到日本了，因為中國電動車的價格只有日本車價格的三分之一。