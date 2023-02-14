稱霸全球的美國雲計算公司正在東南亞面臨來自中國企業的激烈競爭，包括華為、阿里巴巴、與騰訊，特別是在泰國和印尼等新興市場，中國企業正以更低的價格壓過美國競爭對手，搶下對價格較為敏感的客戶。

據《華爾街日報》報導，美中兩個地緣政治競爭對手的頂尖企業正在關鍵科技上正面交鋒。美國的亞馬遜公司(Amazon)和微軟(Microsoft)的雲計算部門在市佔率上仍有主導地位，特別是在新加坡，但中國公司已搶先進入了泰國和印尼等新興市場，以較低的價格爭取到新的客戶。中國的阿里巴巴、華為和騰訊也正計劃在未來幾年內向東南亞投資數億美元。

報導說，從一些指標來看，中國公司已經超越了美國同行。在東南亞的雲計算公司數據中心集合數量顯示，阿巴巴、騰訊和華為都比亞馬遜、微軟或谷歌要多。顧能（Gartner）的數據指出，在雲基礎設施服務領域，中國公司在泰國的市場份額已經超過谷歌。

令人意外的是，在中國國內經濟增長放緩和監管收緊的情況下，反而有更多的中國科技公司赴海外拓展業務，上述幾家公司的行動就是最新例子，說明中國科技企業擴張業務市場時對美國對手形成壓力。尤其是在東南亞，相較於歐美等成熟市場，中國科技企業獲利的機會更大。

報導表示，中國最大的雲服務提供商阿里雲去年9月承諾在未來3年投資10億美元以支持其全球合作夥伴。華為正在為泰國和馬來西亞政府機構的數字政府和智慧城市項目提供雲服務，將投資3億美元在印尼開發雲計算基礎設施。

東南亞的雲服務經銷商稱，中國雲服務公司各類產品的價格通常要比美國公司低20%到40%。儘管這樣大的折扣會侵蝕利潤，但有助於中國公司在東南亞擴張業務，該地區的許多客戶都是中小型企業。

隨著競爭加劇，美國雲計算公司已開始加大投資力度。AWS已表示要在15年內向泰國和印尼各投資50億美元，谷歌雲也公佈了在馬來西亞和泰國建設數據中心的計劃。

報導還引述專攻東南亞雲計算的新加坡研究機構Twimbit的聯合創始人Jessie Tung表示，雖然美國公司在東南亞的領先地位不會很快被顛覆，但中國公司在該地區著眼長遠。她指出，中國公司正在投資培養當地人才，讓他們熟悉中國的技術基礎設施和生態系統。