台中市今（14）清晨發生兩派人馬共6人酒後在路上拿鋁棒、塑膠膠條互毆，警方獲報後，有員警持槍、警棍到現場怒喝「幹什麼東西！通通給我趴下」，一名逞凶民眾遭壓制還崩潰喊「我要尿尿，不要這麼派啦」，警方事後發文稱「酒後逞英雄？快打部隊讓你成為趴地人！」霸氣影片曝光。

台中警局臉書「TCPB局長室」分享影片，警方趕到現場發現已有多人拿著棍棒互毆，一名員警隨即持槍怒吼「幹什麼東西！通通給我趴下」，其他員警也跟著吆喝「給我趴下」，隨後快打部隊全數趕到現場控制場面，只見員警各個手持警棍、全副武裝，有民眾還喊「我要尿尿，不要這麼派啦（台語）」。

台中今（14）發生兩派人馬共6人在路上拿鋁棒、塑膠膠條互毆，警方獲報後派出快打部隊，員警吃持槍、警棍到現場怒喝「幹什麼東西！通通給我趴下」。（翻攝自臉書「TCPB 局長室」）

警方發文「酒後逞英雄？快打部隊讓你成為趴地人！」今（14）清晨警方接獲報案，有6人在路上打架，兩派人馬互不認識，酒後因細故爭吵，甚至持鋁棒、塑膠膠條互毆，快打部隊抵達現場「舉槍！喝令！壓制！帶回！送辦」，並依傷害、聚眾鬥毆等罪嫌「送你走上通往臺中地檢署的路」。

其他網友留言「馴獸師來了」、「帥！不用客氣！可以再兇一點！支持波麗士」、「直接走到隔壁第六分局旁邊喝就好，要尿尿還可以進去借廁所多方便啊」、「這麽愛打，讓牠們打完再處理」、「在美國早就電擊槍電下去了，希望台灣可以有一天跟上」、「支持強力掃蕩不法，保護善良老百姓」。