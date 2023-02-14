SOGO忠孝館今（14日）獻上情人節驚喜，來店前50名顧客即獲得巧克力。（石智中攝）

今（14日）是西洋情人節，不少情侶、夫妻到百貨購物或用餐慶祝。（石智中攝）

SOGO忠孝館特別規劃情人節驚喜活動，講究消費者體驗。（石智中攝）

SOGO復興館9樓的VIP Lounge ，今也為送VIP顧客送上巧克力表達謝意。（石智中攝）

SOGO忠孝館半島精品店－半島經典巧克力，800～1120元。（SOGO提供）

百貨愈來愈講究消費者體驗、節慶儀式感，今（14日）最浪漫的西洋情人節， SOGO百貨也不忘給消費者驚喜，SOGO忠孝館當日開店迎賓，即送給入店前50名的消費者經典不敗的金莎巧克力，無論是單身者、情侶檔或老夫老妻，不少顧客領到巧克力都十分驚喜，「原來今天是情人節！」

SOGO忠孝館並特別規劃有情人活動，情侶今於店內11樓的打卡點合影，亦可獲得金莎；而對業績貢獻度最高的VIP客人，也在復興館9樓VIP Lounge準備巧克力製造驚喜。

SOGO百貨台北店觀察，這幾天情人節檔期，台北店三館餐廳訂位8成滿，熱門商品最應景的巧克力持續熱銷，另香氛禮盒組 、對戒對鍊等，則以萬元以下單品銷售最好。今（14日）驚喜活動受到顧客好評，未來如七夕情人節，應也會順應消費者期待再規劃類似活動。

SOGO百貨過去在情人節，舉辦過公主抱大賽、歌舞大賽、愛的告白，其中「愛的告白」是讓顧客投稿，播放於百貨外的LCD電視牆。這次再規劃來店送巧克力，儀式簡單但甜進顧客心裡。

情人節同樣熱銷的美妝部分，SOGO進一步觀察，今年底妝受惠疫情解封，已較2022年銷售成長2位數，彩妝類特別是脣彩，絕對是倍數增長，隨著室內口罩規範將於2月20日解禁，底妝類及口紅預計更爆發。