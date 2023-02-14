台鐵台中港線上午路基掏空，導致貨物列車無法通行，台鐵指是中油工程出問題導致路基下陷，將對其求償。中油表示，發現地面沉陷時已第一時間通報，並於下午1點10分先完成混凝土回填，需觀察24小時。對於賠償問題，中油認為需先經過責任鑑定，了解事故原因為何，程序走完後，再來做協商討論。

中油表示，公司今年2月起，在鄰近台鐵台中港線旁進行天然氣管線工程，今天上午施工單位監測時發現1處地面沉陷，立即於9時53分通知台鐵及相關單位，鐵路局立即停駛台中港車站往港區方向貨物列車，並於10時45分至現場與工程單位研商路面恢復措施。

依據研商結論，中油責成施工廠商以早強混凝土回填沉陷點至碎石鋪層，待觀察24小時穩定後，再由台鐵回填碎石後恢復通車，下午1時10分已完成灌漿作業。

中油表示，後續會研擬必要預防措施，避免再次發生。至於是否賠償？則事故原因是不是全為中油工程造成，還需要經過研判，因此得先做責任鑑定報告，這有一定程序要走。等鑑定出來，才能討論所謂賠償事宜。