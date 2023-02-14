陸委會14日宣布，將配合指揮中心從2月20日恢復港澳居民來台自由行，

但陸客尚未開放。基隆市長謝國樑於14日受訪時針對此議題回應，對於放寬港澳居民自由行部分，有正面加分的效果，他當然樂觀以對，若未來在疫情可以控制及評估可行的情況下，能更進一步開放陸客來台、來基隆觀光，能夠舒緩兩岸的緊張局勢，這也是很多民眾樂見的。

此外，針對國民黨副主席夏立言出訪大陸的成果部分，謝國樑說，雖然立法院長游錫堃以及一些政治人物，對此趟行程有一些批評，但他依然肯定夏立言的參訪。「台灣有自己的國防，但這國防是為了預防戰爭用，不是來進行戰爭用」，所以只要對減緩兩岸緊張的局勢有幫助，不會導致更進一步的激化，他就會支持。

謝國樑最後強調，對夏立言這次的出訪，可以理解一定會有所謂的酸言酸語，但這對於兩岸的安全和局勢，現階段有沒有幫助，這是相當值得討論的。他認為在現在沒有影響主權的情況下，去大陸無論是和台商或大陸官員互動，只要可以降低兩岸緊張局勢，都是值得肯定的。