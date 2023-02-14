台東縣東海國小、長濱國中6名學生代表參加「2023 IEYI世界青少年創客發明展台灣選拔賽」分別榮獲1金、1銀。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣東海國小、長濱國中6名學生代表參加「2023 IEYI世界青少年創客發明展台灣選拔賽」分別榮獲1金、1銀。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣東海國小、長濱國中6名學生代表參加在內湖高工舉辦的「2023 IEYI世界青少年創客發明展台灣選拔賽」，其中，東海國小3學子以「免工具神速升降結」拿下便利生活類金牌獎，長濱國中學生則以作品「廚房守護神」，奪下高齡照護類銀牌。

東海國小6年級學生張乃勻、高毓晨與馬靖玲發想，經由討論後繪圖，將木片利用雷射切割機，透過軌道、溝槽與卡扣方式做成1比1大小的桌子。學生馬靖玲說，學校前年更換1批新的課桌椅，雖然可以調整高低以符合不同學生需求，但每次要調整時仍需要工友叔叔用工具協助，經討論後「希望每個人都可以自己輕鬆調整，讓工友叔叔不要那麼辛苦！」

學生高毓晨說，過程中學習到如何透過團隊合作解決問題，也學到如何把想法真正落實，而得到金牌就是對大家努力給予最大的肯定與收穫。東海國小指導老師鄧佩宜提到，如何讓學生在生活中對事物有感而發掘問題很重要，有了學生的發想後，老師只是擔任協助的角色。

「廚房守護神」由長濱國中學生胡佳宜、潘仙綰、高渝茜，為守望廚房安全與陪伴長者設計發明，架設於抽油煙機，結合廚房煙霧火焰偵測、警示音與Line群組即時通報、即時影音通訊與用藥提醒等多樣功能。提示語音由學生親自配音，搭配當地阿美族詞彙與歌謠，進而發揮科技結合人性化陪伴的設計精神。

教育處說明，「廚房守護神」發明作品是學生參考資訊科技競賽時設計的原型，在長濱國中校長黃紹娥、科技中心吳偉競主任、陳冠銘教師指導下，經歷師生多次修正及改善，學生們也於平日放學後及週末時間特別練習，不斷完善相關產品與簡報內容，獲得高齡照護類銀牌佳績。