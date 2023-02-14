過去在韓國，電影只要以「抗日（反日）」為題材，被認為有助於票房，如今這個公式已被打破，抗日影片在影院裏裡已經很難無往不利。

據韓國《朝鮮日報》14日報導，以李舜臣將軍為主人公的《閑山：龍的出現》雖然吸引了726萬名觀眾，卻以不到前一部《鳴梁》（1761萬人次）一半的成績退場。講述安重根先生人生最後一年的《英雄》上映近兩個月，至今沒有超過盈虧平衡點（340萬人次）。由薛景求、李哈妮主演，講述暗殺朝鮮總督行動的《幽靈》、失智老人60年後向親日派復仇的《我記得（Remember）》均遭慘敗。抗日電影從去年夏天開始接連陷入票房低谷。

在疫情之前的2010年代，《鳴梁》、《暗殺》、《密探》、《鳳梧洞戰鬥》等將日本設定為敵人的電影，大部分獲得了巨大的收益。只有《軍艦島》和《大虎》例外。最近抗日電影接連接到寒酸的成績單後，有分析認為：「在電影院裏，『無條件反日』或『No Japan（不買日貨運動）』奏效的時代已經結束了。」

電影市場分析家金亨浩（音）說：「商業電影喜歡使用的現有的抗日素材，對引領未來市場的20-30代觀眾的號召力不大。過去是『想打敗日本』的心理助長了票房，但最近年輕觀眾突破了這一階段，形成了剋日，看待日本的視線有了從容的空間。」。還有人指出：「問題在於製作價值100億-200億韓元（約新台幣2.39億-4.78億元）影片的導演、製片人和投資者大部分是40-50代的人，他們被過去的慣性束縛住了。」

《閑山》是歷代票房第一的《鳴梁》的續集，其能否成為千萬票房電影備受關注。雖然該片在解除新冠疫情保持社交距離規定的夏季旺季上映，成績單卻比《鳴梁》少1000萬人次。預計今年底上映的李舜臣三部曲的最後一部《露梁》，也無法保證票房。《英雄》的問題在於音樂劇影片的異物感、主人公們唱歌時缺乏動機等，所以票房低迷。

影評人尹成恩（音）說：「《閑山》和《英雄》是以真實人物為對象製作的影片，但像《幽靈》和《我記得》一樣悲壯敘事的抗日電影是不合時宜的。隨著OTT（網路串流媒體）時代的到來，人們不再看重內容的國籍，『只要有趣就看』的實用主義成為潮流。無條件抗日或強調「國吹（盲目愛國）」的影片很難再現過去的那種爆發力」。

金亨浩說：「就像好萊塢的敵人從德國、蘇聯、日本、阿拉伯到外星人等不斷在更改，韓國的商業片也到了重新看待日本的時候了。」就是說，不要再靠過去加兩勺動作、一勺反日、一勺眼淚的烹飪法吃飯，要瞭解年輕觀眾喜好和憎惡的風向變化。「」

吸引了千萬觀眾的《犯罪都市2》的爆紅來自30歲以下的觀眾，湯姆．克魯斯主演的《壯志淩雲2：獨行俠》的走紅是因為40歲以上的觀眾。韓國的電影市場由二、三十歲喜歡的市場和四十歲以上觀眾喜好的市場構成。問題在於兩隻兔子都想抓，結果搞得竹籃打水一場空。

《朝鮮日報》報導說，韓國上周末的票房上演了復古對決戲碼。刺激特定一代人情懷的日本動畫片《灌籃高手（劇場版）》和時隔25年以高清3D重新上映的《鐵達尼號》等1990年代誕生的內容在爭奪前兩名。原本被認為過時的素材被重新詮釋為「新式復古（newtro）」作品，給從未經歷過那段時光的一代帶來了全新的感覺。

在韓國的商業片像過去一樣也只盯著眼前的本壘打而擊空的情況下，《灌籃高手》取得了驚人的成績，連續三周票房第一，有望突破300萬觀眾。《灌籃高手》把擁有30年原作漫畫回憶的粉絲們拉進了影院，同時也受到了年輕觀眾的喜愛，正在步入長期票房飄紅。還有很多N次觀眾往返於配音版和字幕版之間。

一家主要發行公司的高管說：「我們發現，最近的觀眾不會無條件排斥特定國家的商品和服務，而是按照效用價值進行消費。過去對老少皆宜的穩定的素材和主題、國吹和狗血都很寬容，但疫情後這一成功的公式被打破了。」

尹成恩指出：「無論是國吹還是狗血，都沒有成熟美和樂趣作為後盾，過去那種無條件強調民族主義風格的侷限性很明顯。決定製作和投資電影的人大部分年紀大，似乎不太瞭解市場的變化。」就是說，老一代人應該在自我反省的同時，與年輕一代進行溝通，發掘更新穎、更有魅力的素材。

如今年輕觀眾不再受過去的束縛。就像《灌籃高手》中櫻木花道的經典台詞所說的那樣：「老爺子，你最光輝的時刻是什麼時候？而我，就是現在了。」