對很多人來說，一年一度的西洋情人節，是最浪漫的日子。在這樣的節日裡，基隆市議員張顥瀚在粉絲專頁宣布婚訊，向支持他的民眾宣布他與妻子在14日登記結婚。他笑稱，他特別選今天的原因，是「不容易忘記」。

張顥瀚說，他與新婚妻子交往1年多，心想不要太大張旗鼓，就低調地選擇在今天赴中正區公所登記結婚。傍晚才在臉書的粉絲專頁上公開結婚的訊息。他強調：「感謝老婆一直默默的在身邊支持我、幫助我，並且帶著我成長，結婚不是負擔，而是責任的開始！相信我們都是彼此生命中，最美的禮物！」

問到他是否特意挑西洋情人節結婚？張顥瀚笑說，對，因為這樣比較不會忘記（結婚紀念日）。再問到他在粉專公告婚訊，是要向女性粉絲公告他已經「死會」了，讓女性粉絲「死心」嗎？他鄭重表示：「不！其實傷心的是老婆廣大的男性粉絲。」看來求生欲相當強烈。

基隆市政府表示，基隆市選擇2月14日登記結婚，一共有27對新人。而特別在西洋情人節結婚的張顥瀚，也特別在粉絲專頁強調，願大家都能找到願意珍惜自己的人。