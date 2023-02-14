現代人離不開電子3C產品，許多家長忙於工作，為了省事直接給小孩手機或平板，成為3C保母，長期下來，小朋友的活動量不足，而且不斷接受聲光刺激，造成上課坐不住、注意力不集中、衝動等行為。

南投一名4歲男童上課期間有離座行為，並且無法專心聽課，甚至還出現干擾上課行為，老師建議家長帶他就醫。

經過評估，男童無法久坐，專注力持續度也不夠，因此藉由肢體動作，並搭配視、知覺的認知教具，滿足孩子的動態需求並提升專注力。

衛生福利部南投醫院職能治療師何政峰表示，男童的父母平常忙於工作，還有2歲的妹妹需要照顧，因此常常讓小孩看電視或是玩平板，形成所謂的3C保母。

南投醫院復健科主任周建文指出，人手一機的時代來臨，在無法避免的浪潮下，陪伴孩子面對網路是一場長期抗戰，父母必須教會孩子，培養使用網路的正確價值觀，制定合宜的使用時間，才不會讓孩子的症狀加劇，造成學習落後，人際互動不佳。

根據美國兒科醫學會建議，2歲之前，不適合讓孩子看電視或影片，因為人類2歲以前的大腦發展迅速，會先大量隨機製造出神經元連結，之後會依照其真實的感官經驗，自動修剪、消除用不到的連結，只保留需要用的。孩子接觸數位媒體的時間愈長，從事其他活動時間相對就少了。

根據研究，孩子最好每天都能有1個小時左右的運動量，而且強度要夠；臨床上，職能治療師設計一連串的動態活動，藉由彈跳、攀爬、翻滾、衝刺、搖動等豐富的動態刺激，提升孩子的活動量，畢竟動得夠，才靜得下。